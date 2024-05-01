Выходить в поле с холстом советует сегодня народный календарь

07:18, 02 мая 2024, ПАИ

Иоанн Ветхопещерник (Палеолаврит) наступил по народному календарю сегодня, 2 мая, сообщает calend.ru.

О святом сохранились немногочисленные сведения. Согласно одному из церковных текстов XVI века, Иоанн с детства стремился к инонической жизни. Он оставил родной дом и отправился в пустыню, где предавался аскетическим подвигам. Иоанн закончил свои дни в монастыре.

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». Потом ткань расстилали, клали на нее пирог и уходили. Это делали для того, чтобы весна была плодородной на лён. Такой обряд называли «одеть весну в новину».