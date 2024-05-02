Как долго хранятся пасхальные яйца, рассказали россиянам

07:46, 02 мая 2024, ПАИ

Окрашенные яйца можно хранить до двух дней при комнатной температуре, в холодильнике – до двух недель, но если есть повреждения, то срок хранения уменьшается, пишут РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Яйца нельзя варить в интенсивно кипящей воде, так как это может привести к появлению трещин. При этом сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно держать в холодильнике не более пяти дней, пояснили в Роскачестве.

Кроме того, есть несколько нюансов, связанных с окрашиванием яиц. Коричневые яйца лучше красить луковой шелухой, чтобы получить насыщенный бордовый цвет, а белые – разноцветными красителями.

Ранее сообщалось, что мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира провели для детей участников СВО в Стругах Красных.