Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как долго хранятся пасхальные яйца, рассказали россиянам

Окрашенные яйца можно хранить до двух дней при комнатной температуре, в холодильнике – до двух недель, но если есть повреждения, то срок хранения уменьшается, пишут РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Яйца нельзя варить в интенсивно кипящей воде, так как это может привести к появлению трещин. При этом сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно держать в холодильнике не более пяти дней, пояснили в Роскачестве.

Кроме того, есть несколько нюансов, связанных с окрашиванием яиц. Коричневые яйца лучше красить луковой шелухой, чтобы получить насыщенный бордовый цвет, а белые – разноцветными красителями.

Ранее сообщалось, что мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира провели для детей участников СВО в Стругах Красных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2024

Неизвестные загадили стадион в Локне
01 мая 2024

В Острове прошёл фестиваль солдатской песни «Виват, Россия!»
01 мая 2024

Праздник Весны и Труда отметили в Пскове
01 мая 2024

Открытие сезона сапсёрфинга состоялось на Себежском озере 
01 мая 2024

От трёх до десяти пожаров в день происходит в России из-за неправильной зарядки устройств
01 мая 2024

До +20 градусов прогнозируют в Псковской области 2 мая
01 мая 2024

Святослав Самсонов: Спортивная федерация без аккредитации – это не очень хорошо
01 мая 2024

Псковский эксперт поделился лайфхаком для получения гранта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...