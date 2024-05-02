Началась самая короткая рабочая неделя в 2024 году

09:31, 02 мая 2024, ПАИ

Самая короткая рабочая неделя в 2024 году стартовала в России. В ней всего два рабочих дня – сегодня, 2 мая, и 3 мая.

После этого наступят два выходных – с 4 по 5 мая. Затем россиянам предстоит работать три дня – с 6 по 8 мая.

Отдых продлится с 9 мая по 12 мая включительно. Из них 9 мая – нерабочий праздничный день, а 10 мая – перенесенный выходной с новогодних каникул.

Ранее психолог посоветовала начинать рабочий день после длинных выходных с простых задач.