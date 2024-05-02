Восемь пожаров произошло в Псковской области с начала недели

09:56, 02 мая 2024, ПАИ

Восемь пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за трое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

29 апреля в 5:00 в деревне Валуй Дновского района сгорел жилой дом. Во время тушения обнаружили погибшим 40-летнего мужчину. В соседнем жилом доме огнём повреждена обшивка (сайдинг). Причина возгорания устанавливается.

В 13:18 на девятом этаже многоквартирного дома на улице Юбилейной в Пскове в правом крыле огонь уничтожил деревянную дверь, отделяющую коридор от запасной лестничной клетки. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Также 30 апреля в 6:29 в нежилом доме на улице Глинки в Великих Луках выгорело помещение, огонь повредил кровлю. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. От огня удалось спасти три нежилых дома.

В 7:26 в деревне Литовиж Печорского района сгорела хозпостройка, предварительно, из-за аварийного режима работы электрооборудования внутри строения. Пожарные спасли от огня жилой дом, хозяйственную постройку и десять кур.

В 10:08 на улице Колхозной в Невеле на открытой контейнерной площадке сгорели два пластиковых мусорных контейнера. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 11:23 в двухэтажном жилом доме в деревне Подберезье-1 Великолукского района сгорела кровля, выгорел изнутри второй этаж. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла. Спасены две хозяйственные постройки, соседний жилой дом.

Кроме того, 1 мая в 19:01 на улице 2-й Слободской в Гдове сгорело бесхозное строение, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнём.

В 21:14 на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района на площадке сгорел пластиковый контейнер. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.