Учёные в России научились прогнозировать здоровье детей до их рождения

10:41, 02 мая 2024, ПАИ

Учёные в России научились прогнозировать здоровье детей до их рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Российском вестнике перинатологии и педиатрии.

Способ прогнозирования здоровья детей до их рождения разработали учёные Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ). Они используют метод хромосомного микроматричного анализа генетического материала. С помощью их метода можно найти врождённые проблемы со здоровьем, такие как порок сердца и отклонения в речевом и умственном развитии.

Отмечается, что благодаря разработке учёных будущие родители смогут запланировать рождение ребёнка без рисков для его здоровья.

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