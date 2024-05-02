Учёные в России научились прогнозировать здоровье детей до их рождения
Учёные в России научились прогнозировать здоровье детей до их рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Российском вестнике перинатологии и педиатрии.
Способ прогнозирования здоровья детей до их рождения разработали учёные Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ). Они используют метод хромосомного микроматричного анализа генетического материала. С помощью их метода можно найти врождённые проблемы со здоровьем, такие как порок сердца и отклонения в речевом и умственном развитии.
Отмечается, что благодаря разработке учёных будущие родители смогут запланировать рождение ребёнка без рисков для его здоровья.
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