Расписание движения пригородного поезда Дно – Псков изменится 8 мая

12:37, 02 мая 2024, ПАИ

Расписание движения пригородного поезда № 6659 изменится 8 мая.

Из Дно поезд отправится в 18:07, от поста на 557-м километре – 18:10, от Рощи – в 18:32-18:42. От станции в Порхове поезд тронется в 19:01-19:03, из Лунево он отправится в 19:27-19:35, от станции Подсевы – в 19:44-19:46. Отправление от станции Вешки запланировано на 20:01-20:08, из Карамышево – в 20:26-20:28, от станции Кебь – в 20:47-20:49, а от станции Березки – в 21:05-21:06. В Псков поезд прибудет в 21:12.

Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов № 6658 и № 6721/6722 в Псковской области изменится с 3 мая.