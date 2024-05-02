Пскович стал серебряным призёром Кубка России по кикбоксингу

13:57, 02 мая 2024, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Мастер» Артём Бабанин стал серебряным призёром Кубка России по кикбоксингу, который прошёл в Ульяновске с 25 по 29 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

В соревнованиях приняли участие сильнейшие кикбоксёры из России, Белоруссии и Алжира.

Артём Бабанин одержал три победы, одну из которых ему удалось завоевать досрочно ввиду явного преимущества. На финальный поединок пскович не вышел из-за травмы колена.

Также в соревнованиях принимали участие псковичи Александр Болдышев, Спартак Батыров и Арсений Павлов.

Напомним, что великолучанка Анастасия Тельнова также стала серебряным призёром на этих состязаниях.

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