Семейная реликвия и дореволюционная аппаратура: какие необычные экспонаты представлены в музее радио в Пскове

14:40, 02 мая 2024, ПАИ

О необычных экспонатах в музее радио в Пскове рассказал его основатель и руководитель Николай Лунин в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Всего в музее радио представлено более 300 экспонатов, около половины из них – действующие. Одним из необычных экспонатов с яркой историей является радиоприёмник СДВ-9 1938 года выпуска. «У этого радиоприёмника очень интересная история. Всю жизнь он был в одной семье, не менял своего хозяина, которым оказался офицер Красной Армии, его подразделение отвечало за заключённых. Когда началась Великая Отечественная война, всё население страны было обязано сдать свои радиоприёмники, а этот приёмник благодаря тому, что принадлежал высокопоставленному офицеру, сдан не был. Возможно именно поэтому он сохранился и сейчас находится в моём музее», – рассказал Николай Лунин.

Однако в музее есть и более старинные экспонаты, например, есть аппараты 1930-х годов, 1920-х, а один из экспонатов датируется 1916-м годом, ещё до революции. «Это граммофон с большой красивый трубой, с прекрасным шикарным звуком. Мне подарили его мои друзья на юбилей. Он действующий», – отметил гость радиоэфира.

Также в музее радио есть большая коллекция пластинок, которые там можно послушать.

Фоторепортаж из музея радио можно посмотреть здесь.