Более шести миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
Более шести с половиной миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Пушкинских Гор и Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения незаконных попыток оформления кредитов, несанкционированного снятия денег с банковских карт, а также предоставления возможности получения прибыли от инвестиций на интернет-платформах мошенники ввели собеседников в заблуждение и похитили их деньги.
Помимо этого, нескольким пенсионерам мошенники обещали освободить их родственников от уголовной ответственности за якобы совершенные ДТП.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мошенники похитили у псковички более миллиона рублей.