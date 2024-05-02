Более шести миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

16:08, 02 мая 2024, ПАИ

Более шести с половиной миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Пушкинских Гор и Пыталово, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения незаконных попыток оформления кредитов, несанкционированного снятия денег с банковских карт, а также предоставления возможности получения прибыли от инвестиций на интернет-платформах мошенники ввели собеседников в заблуждение и похитили их деньги.

Помимо этого, нескольким пенсионерам мошенники обещали освободить их родственников от уголовной ответственности за якобы совершенные ДТП.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у псковички более миллиона рублей.