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Общество

Клиенты Сбера чаще всего оплачивают покупки улыбкой в супермаркетах, кафе и ресторанах

Сбер проанализировал данные использования сервиса «Оплата улыбкой» в январе – марте 2024 года. Чаще всего россияне применяли этот инновационный способ оплаты в супермаркетах – на фуд-ретейл приходится 52,8 % всех транзакций. На втором месте по популярности (9,9 %) – кафе, рестораны и другие места общественного питания, на третьем (почти 9 %) – магазины электроники и товаров для дома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Клиенты Сбера чаще всего оплачивают покупки улыбкой в супермаркетах, кафе и ресторанах. Фото: Сбер

Также улыбкой клиенты Сбера оплачивали одежду и обувь (7,9 %) и товары для здоровья (7,8 %). Средний чек составил 563 рубля. А всего с начала года россияне воспользовались сервисом около 1,3 млн раз.

Продукты и услуги через сервис «Оплата улыбкой» чаще всего оплачивают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, и количество пользователей постоянно увеличивается.

Подключить сервис можно несколькими способами в приложении СберБанк Онлайн. Например, привязать карту банка и создать код безопасности. Также есть возможность вызвать виртуального ассистента в приложении, сказать ему: «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Надо выбрать карту, с которой будет проведена оплата покупки, затем перейти в настройки карты и выбрать «Оплата улыбкой». Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.

«Сбер уже много лет развивает свою линейку сервисов бесконтактной оплаты, в том числе «Оплату улыбкой». Мы стараемся упростить клиентский путь и дать больше возможностей пользователям наших продуктов, сделав их интересными и безопасными, следуя курсу на человекоцентричность. В первом квартале этого года уже 1,3 млн покупок было оплачено улыбкой. Сервис используют клиенты по всей России, в лидерах – Москва, Санкт-Петербург и южные регионы. Основное преимущество сервиса – удобство в использовании и безопасность применения. Личность украсть нельзя, поэтому платить улыбкой надёжно. По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счёту, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платёжным счётом», – отметил исполняющий обязанности директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин.

Подробнее об оплате улыбкой.

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