С 15 мая открывается автобусный маршрут Санкт-Петербург – Псков – Таллин
С 15 мая компания Ecolines открывает движение по регулярному маршруту Санкт-Петербург – Псков – Таллин с пересечением границ на автобусе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.
Автобус Ecolines будет ежедневно отправляться из Санкт-Петербурга и Таллина вечером в 21:00 с прибытием в Таллин и Санкт-Петербург утром в 8:05. В Псков рейс будет прибывать в 3:35.
Пересечение границы будет происходить на автобусе. Автобус будет следовать через МАПП «Шумилкино» (Россия, Псковская область) и Лухамаа (Эстония).
«Этот рейс будет удобен тем, кому необходимо утром прибыть в Таллин и Санкт-Петербург и тем, кто не хочет стоять в очереди на пешеходном переходе Ивангород – Нарва. Новые маршруты через Псков сделают путешествие более предсказуемым, увеличив при этом его на «длительность одного фильма», – отметили в компании.
Билеты уже в продаже.
Напомним, что из Пскова в Тарту, Таллин и обратно можно добраться и автобусами другого перевозчика.
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