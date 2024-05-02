Поезд «Сила в правде» приедет в Псков 6 мая
Агитационный поезд «Сила в правде» приедет в Псков 6 мая, сообщили ПАИ организаторы.
Всего состав посетит 75 станций в 67 регионах России. Он уже был в Нижнем Новгороде, Кирове, Вологде и на Дальнем Востоке.
Поезд имеет несколько тематических вагонов, посвящённых «Юнармии», оружию, военной службе по контракту. Некоторые вагоны имеют названия: «С отвагой в сердце», «Альянс обетованный», «Долг, честь, отвага», «Всегда на высоте», «Армия России».
Целью акции является демонстрация достижений армии и флота, а также противодействие фальсификации истории.
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