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Общество

Стало известно, жители каких территорий Псковской области чаще всего обращались за медпомощью из-за укусов клещей

С начала сезона 287 человек из Псковской области обратились по поводу присасывания клещей. Статистика опубликована на сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Согласно данным ведомства, больше всего обращений за медпомощью зарегистрировано в Пскове (64 случая), в Великих Луках (40), а также в Опочецком муниципальном округе (30).

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей в Псковском районе – 15 случаев, в Пушкиногорском – 14, в Островском – 13, в Великолукском –11, в Новоржевском муниципальном округе – 13, в Новосокольническом районе – 11, в Порховском – 10.

Данные актуальны на 1 мая текущего года.

За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 307 человек, в том числе 87 детей.

Ранее сообщалось, что более 40 человек обратились за неделю в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей.

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