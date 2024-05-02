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Общество

Останки 65 красноармейцев обнаружили поисковики в Пустошкинском районе

При проведении всероссийской «Вахты Памяти» обнаружены останки 65 красноармейцев, погибших на территории Пустошкинского района в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий руководителя областной военно-патриотической организации «След «Пантеры», председателя Псковского регионального отделения Поискового движения России Анну Шуняеву.

По словам руководителя поисковой организации, в местах обнаружения останков найдены также кружки, котелки, каски, ложки, противогазы.

«Вахта Памяти» – всероссийская акция, цель которой – почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция включает в себя целый комплекс мероприятий, среди которых поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших при защите Отечества в книги памяти, организация выставок, памятные митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками.

Ежегодно поисковики возвращают имена павших бойцов, собирают воедино страницы истории, наполняют ее конкретными и достоверными фактами.

Ранее сообщалось, что межрегиональная «Вахта Памяти» открылась в Невельском районе.

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