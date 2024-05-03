Ремонт шести мостов и путепровода завершат в Псковской области до конца года
Капитальные ремонты шести мостов и одного путепровода завершат в Псковской области до конца года благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«В Псковском районе продолжается капремонт моста через реку Черёху на дороге Быстроникольское – Черская, начатый в 2022 году. За это время по индивидуальному проекту полностью обновлена его конструкция. В ноябре работы будут завершены», — написал глава региона.
Будет завершён капремонт ещё пяти объектов, работы по которым были начаты в прошлом году:
- моста через реку Меленка на дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Стругокрасненском муниципальном округе;
- моста через реку Уда на дороге Уда – Железно в Бежаницком районе;
- моста через реку Чернея на дороге Толкачево – Себеж – Заситино и мост через реку Веть на дороге Себеж – Томсино в Себежском районе;
- моста через ручей на дороге Мякишево – Глубокое – Горькухино в Опочецком муниципальном округе.
Также будет отремонтирован путепровод через железную дорогу на автодороге Печоры – Вышгородок в Пыталовском муниципальном округе.
К ремонту федеральной дороги до села Подберезье приступили в Локнянском муниципальном округе