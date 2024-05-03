Ремонт шести мостов и путепровода завершат в Псковской области до конца года

09:41, 03 мая 2024, ПАИ

Капитальные ремонты шести мостов и одного путепровода завершат в Псковской области до конца года благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









«В Псковском районе продолжается капремонт моста через реку Черёху на дороге Быстроникольское – Черская, начатый в 2022 году. За это время по индивидуальному проекту полностью обновлена его конструкция. В ноябре работы будут завершены», — написал глава региона.

Будет завершён капремонт ещё пяти объектов, работы по которым были начаты в прошлом году:

моста через реку Меленка на дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Стругокрасненском муниципальном округе;

моста через реку Уда на дороге Уда – Железно в Бежаницком районе;

моста через реку Чернея на дороге Толкачево – Себеж – Заситино и мост через реку Веть на дороге Себеж – Томсино в Себежском районе;

моста через ручей на дороге Мякишево – Глубокое – Горькухино в Опочецком муниципальном округе.

Также будет отремонтирован путепровод через железную дорогу на автодороге Печоры – Вышгородок в Пыталовском муниципальном округе.