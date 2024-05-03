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Общество

Ремонт шести мостов и путепровода завершат в Псковской области до конца года

Капитальные ремонты шести мостов и одного путепровода завершат в Псковской области до конца года благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  • Строительство мостов в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Строительство мостов в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Строительство мостов в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Строительство мостов в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Строительство мостов в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В Псковском районе продолжается капремонт моста через реку Черёху на дороге Быстроникольское – Черская, начатый в 2022 году. За это время по индивидуальному проекту полностью обновлена его конструкция. В ноябре работы будут завершены», — написал глава региона.

Будет завершён капремонт ещё пяти объектов, работы по которым были начаты в прошлом году:

  • моста через реку Меленка на дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Стругокрасненском муниципальном округе;
  • моста через реку Уда на дороге Уда – Железно в Бежаницком районе;
  • моста через реку Чернея на дороге Толкачево – Себеж – Заситино и мост через реку Веть на дороге Себеж – Томсино в Себежском районе;
  • моста через ручей на дороге Мякишево – Глубокое – Горькухино в Опочецком муниципальном округе.

Также будет отремонтирован путепровод через железную дорогу на автодороге Печоры – Вышгородок в Пыталовском муниципальном округе.

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