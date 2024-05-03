Сезон фонтанов в Великих Луках планируют начать 8 мая

10:22, 03 мая 2024, ПАИ

Сезон фонтанов в Великих Луках планируют начать 8 мая, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Специалисты муниципального предприятия «Зеленхоз» привели в порядок чаши фонтанов, осмотрели конструкции инженерных систем. К запуску фонтанов уже всё готово.

Фонтаны в городе будут работать 8–11 мая с 8:00 до 23:00, а в постоянном режиме – с приходом летнего тепла.

Ранее сообщалось, что мультимедийный пешеходный фонтан на Четырёх углах в Пскове откроется 27 июля. Его открытие приурочат к празднованию 1121-летия со дня упоминания Пскова в летописях и 80-летию его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.