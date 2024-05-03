Сезон фонтанов в Великих Луках планируют начать 8 мая
Сезон фонтанов в Великих Луках планируют начать 8 мая, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Специалисты муниципального предприятия «Зеленхоз» привели в порядок чаши фонтанов, осмотрели конструкции инженерных систем. К запуску фонтанов уже всё готово.
Фонтаны в городе будут работать 8–11 мая с 8:00 до 23:00, а в постоянном режиме – с приходом летнего тепла.
Ранее сообщалось, что мультимедийный пешеходный фонтан на Четырёх углах в Пскове откроется 27 июля. Его открытие приурочат к празднованию 1121-летия со дня упоминания Пскова в летописях и 80-летию его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
О грибковых заболеваниях ногтей и борьбе с ними расскажет дерматовенеролог в эфире радио «Серебряный дождь»
К ремонту федеральной дороги до села Подберезье приступили в Локнянском муниципальном округе