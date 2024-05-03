Обеспечение безопасности в период празднования Дня Победы обсудили в Пскове

15:21, 03 мая 2024, ПАИ

Вопросы безопасности в период празднования Дня Победы обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона поблагодарил руководство и личный состав правоохранительных органов и МЧС за то, что майские праздники прошли спокойно. Михаил Ведерников подчеркнул, что День Победы также должен пройти без происшествий.

На эту дату запланировано порядка 500 мероприятий. В области пройдёт ряд патриотических акций, возложений цветов, концертов, поздравлений ветеранов. Псковский губернатор отметил, что важно обеспечить безопасность людей в каждом муниципалитете.

Кроме того, участники совещания обсудили задачи на этот год, рассмотрели вопросы по мерам повышения уровня готовности персонала и сотрудников охраны объектов.

Напомним, что торжественные парады и шествия «Бессмертного полка» в этом году в Псковской области проводиться не будут.