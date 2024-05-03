Бывшие узники фашистских концлагерей встретились с воспитанниками детского сада в Острове

16:41, 03 мая 2024, ПАИ

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей встретились с воспитанниками детского сада «Сказка» в Острове, пишет газета «Островские вести».



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман











Встреча прошла в Островской центральной районной библиотеке. На мероприятие пришли очевидцы событий Великой Отечественной войны: Людмила Васильева, Мира Михайлова, Зоя Жадина, Мария Семёнова и Валентина Кудина.

Дети поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы, а также исполнили для них танцы и песни военной тематики. В конце мероприятия ребята вручили ветеранам цветы и памятные подарки ручной работы.

Гости встречи поделились с детьми своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне, а дети пожелали им в ответ крепкого здоровья, мирного неба над головой и счастья.

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и проживающие в Псковской области, могут бесплатно отдохнуть в пансионате «Заря» в Санкт-Петербурге.