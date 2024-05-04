Более 120 богослужений пройдёт в Псковской области в честь Пасхи

09:41, 04 мая 2024, ПАИ

124 богослужения в церквях и храмах пройдут в Пасху, в ночь с 4 по 5 мая, в 76 населённых пунктах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на местах будут работать полицейские, сотрудники управления Росгвардии, члены народных дружин и отрядов «Дружина», сотрудники частных охранных организаций и представители казачества.

Напомним, что в 2024 году православные верующие празднуют Пасху 5 мая.

Ранее сообщалось, что прямая трансляция пасхального богослужения из псковского Троицкого собора пройдёт на «Первом Псковском».