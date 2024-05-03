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Общество

Мультимедийный фонтан запускают в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел площадку мультимедийного фонтана в сквере имени 60-летия Октября в Пскове сегодня, 3 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Мультимедийный фонтан запускают в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, что на площадке переложили плитку, чтобы запустить фонтан.

Сам фонтан запускают сегодня, но пока без работы мультимедиа.

«Мультимедиа будем готовить ко Дню города. На буднях график работы будет более короткий, на выходных пошире», – отметил Борис Елкин и добавил, что вопрос с музыкой проработают в ближайшее время.

«Надо с людьми время согласовать», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, в Пскове в тестовом режиме начали запускать фонтан в дендропарке. Помимо этого, в ближайшее время запустят фонтан в Летнем саду, рассказал Борис Елкин.

«У Рижской гостиницы там прорвало трубу, хотим в рамках ФКГС в следующем году сделать. Там надо полностью перекладывать коммуникации», – отметил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что мультимедийный пешеходный фонтан в Пскове откроется 27 июля.

Также ранее об особенностях работы мультимедийного фонтана рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд», занимавшейся созданием нового объекта.

Добавим, что появление фонтана в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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