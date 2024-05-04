Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности в пасхальную ночь

23:48, 04 мая 2024, ПАИ

Сотрудники регионального управления Росгвардии принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности при проведении торжественных богослужений, посвящённых празднованию Светлой Пасхи, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны приближены к местам проведения праздничных мероприятий.

Также для охраны общественного порядка на местах работают полицейские, сотрудники частных охранных организаций, члены народных дружин и отрядов «Дружина» и представители казачества.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в честь Пасхи пройдет более 120 богослужений.