Игорь Иванов: Пусть в этот светлый день в ваш дом войдут радость, мир и благополучие
С праздником Пасхи от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть в этот светлый день в ваш дом войдут радость, мир и благополучие. Пусть каждое мгновение наполнится теплом, любовью и надеждой. Пусть светлая вера и радостное воскресенье наполнят вашу жизнь счастьем и добром. Христос воскресе!» – поздравил Игорь Иванов.
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