Игорь Иванов: Пусть в этот светлый день в ваш дом войдут радость, мир и благополучие

17:37, 05 мая 2024, ПАИ

С праздником Пасхи от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть в этот светлый день в ваш дом войдут радость, мир и благополучие. Пусть каждое мгновение наполнится теплом, любовью и надеждой. Пусть светлая вера и радостное воскресенье наполнят вашу жизнь счастьем и добром. Христос воскресе!» – поздравил Игорь Иванов.