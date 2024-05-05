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Общество

Полиция ищет сотрудников для работы в Гдовском районе

Отдел МВД России по Гдовскому району приглашает на службу кандидатов на должности среднего и старшего начальствующего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для службы в Гдовском районе требуются люди на должности старшего участкового уполномоченного полиции, дознавателя, оперуполномоченного отделения уголовного розыска, оперативного дежурного, оперуполномоченного направления экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектора ДПС Госавтоинспекции, полицейского-водителя группы охраны и конвоирования, полицейского группы охраны и конвоирования.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, хорошее здоровье, отсутствие судимости, положительные характеристики с предыдущих мест службы и работы, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.

Средняя заработная плата – 30–70 тысяч рублей. При выслуге 20 лет сотрудник получает право на пенсионное обеспечение. В пенсионный стаж входит служба в Вооружённых силах Российской Федерации, учёба на дневных отделениях учебных заведений. Также предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 40 календарных дней. Лицам, не имеющим жилых помещений для проживания на обслуживаемой территории, выплачиваются компенсации за наём (поднаём) жилых помещений. Предоставляются путёвки в санатории и дома отдыха МВД России. Имеется возможность получения заочного бесплатного юридического образования.

Обращаться в ОМВД России по Гдовскому району по адресу г. Гдов, ул. Никитина, д. 3, кабинет № 5, телефоны 2-30-05, +7-999-094-00-69.

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