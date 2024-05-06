Под домашний арест посадили предпринимателя, обвиняемого во взятке бывшему замглавы администрации Пскова

13:04, 06 мая 2024, ПАИ

Под домашний арест посадили предпринимателя Артёма Мхояна, обвиняемого в даче взятки бывшему замглавы администрации Пскова Александру Грацкому.

Суд избрал для Мхояна, который проходит по п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 июня 2024 года включительно.

Напомним, в сентябре 2023 года 37-летний предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Александру Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тыс. рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.