Псковских волонтёров наградили за активную помощь участникам СВО

15:41, 06 мая 2024, ПАИ

В Пскове наградили волонтёров, которые активно помогают участникам специальной военной операции. Церемония награждения прошла в рамках торжественного прибытия тематического поезда «Сила в правде» в Псков в понедельник, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Жители Псковской области получили медали Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие». Заслуженные награды вручил руководитель проекта «Сила в правде» генерал-майор Геннадий Тучин.

Среди отличившихся псковичей – директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва, ведущий специалист отдела социального проектирования и грантовой деятельности центра Милана Илларионова, председатель совета директоров АО «Авар» Дмитрий Мельников, руководитель общественного движения «Женский батальон» Наталья Савченко, наместник Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим.

Ранее сообщалось, что поезд «Сила в правде» прибыл в Псков. Тематический поезд выехал 23 февраля с территории Киевского вокзала Москвы. Всего он пройдёт свыше 34 тысяч километров.