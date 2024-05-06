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Общество

Псковских волонтёров наградили за активную помощь участникам СВО

В Пскове наградили волонтёров, которые активно помогают участникам специальной военной операции. Церемония награждения прошла в рамках торжественного прибытия тематического поезда «Сила в правде» в Псков в понедельник, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Заслуженные награды вручил руководитель проекта «Сила в правде», генерал-майор Геннадий Тучин
    Фото: ПАИ
  • Заслуженные награды вручил руководитель проекта «Сила в правде», генерал-майор Геннадий Тучин
    Фото: ПАИ
  • Заслуженные награды вручил руководитель проекта «Сила в правде», генерал-майор Геннадий Тучин
    Фото: ПАИ
  • Заслуженные награды вручил руководитель проекта «Сила в правде», генерал-майор Геннадий Тучин
    Фото: ПАИ

Жители Псковской области получили медали Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие». Заслуженные награды вручил руководитель проекта «Сила в правде» генерал-майор Геннадий Тучин.

Среди отличившихся псковичей – директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва, ведущий специалист отдела социального проектирования и грантовой деятельности центра Милана Илларионова, председатель совета директоров АО «Авар» Дмитрий Мельников, руководитель общественного движения «Женский батальон» Наталья Савченко, наместник Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим.

Ранее сообщалось, что поезд «Сила в правде» прибыл в Псков. Тематический поезд выехал 23 февраля с территории Киевского вокзала Москвы. Всего он пройдёт свыше 34 тысяч километров.

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