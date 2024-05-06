Сдерживающий фактор развития туризма в Пскове обозначил эксперт

16:24, 06 мая 2024, ПАИ

Псковской области необходимо развивать номерной фонд. Таким мнением в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын.

«Человеку надо переночевать, чтобы стать туристом. Он может посетить все объекты туристского показа, посетить все музеи, но жить у бабушки. Тогда никто его не будет считать туристом», – отметил гость радиоэфира.

Дмитрий Блицын добавил, что идеальная загрузка гостиницы по его мнению – 70-80 %. В таком случае предприятие не работает на износ, а функционирует в спокойном режиме, уточнил он.

«Новый турпоток создаст ещё какие-то новые объекты. Но с инфраструктурой между городами всё на 100 % нормально. Мы привыкли ругать дороги, но, поверьте мне, во многих регионах они гораздо хуже. У нас всё это делается, мы всё это видим. Я думаю, что это глупо отрицать», – подчеркнул спикер.