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Общество

Сдерживающий фактор развития туризма в Пскове обозначил эксперт

Псковской области необходимо развивать номерной фонд. Таким мнением в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын.

На фото: Дмитрий Блицын. Фото: ПАИ

«Человеку надо переночевать, чтобы стать туристом. Он может посетить все объекты туристского показа, посетить все музеи, но жить у бабушки. Тогда никто его не будет считать туристом», – отметил гость радиоэфира.

Дмитрий Блицын добавил, что идеальная загрузка гостиницы по его мнению – 70-80 %. В таком случае предприятие не работает на износ, а функционирует в спокойном режиме, уточнил он.

«Новый турпоток создаст ещё какие-то новые объекты. Но с инфраструктурой между городами всё на 100 % нормально. Мы привыкли ругать дороги, но, поверьте мне, во многих регионах они гораздо хуже. У нас всё это делается, мы всё это видим. Я думаю, что это глупо отрицать», – подчеркнул спикер.

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