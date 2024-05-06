Руководитель акции «Сила в правде»: Важно донести историческую правду до молодого поколения

17:09, 06 мая 2024, ПАИ

Про основную задачу поезда «Сила в правде» рассказал руководитель акции генерал-майор Геннадий Тучин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Состав на сегодняшний день прошёл свыше 33 тысяч километров, отметил он. В плане всего было 75 городов, сегодня же это 73-я остановка. Поезд проехал в 67 субъектах России.

«Акцию начали с 24 февраля, в символичный день начала специальной военной операции, а завершаем мы её ко Дню Победы. В девяти вагонах жителям всей нашей страны мы показываем то, какими целями и какими задачами мы занимаемся в зоне специальной военной операции. Важно донести до молодого поколения историческую правду и то значение, которое сейчас приобретает размах спецоперации, освобождение от захваченных нацистской Украиной городов Донбасса. Чтобы все понимали, с кем мы воюем, кто нам противостоит. И самое главное, как на Западе учат ненавидеть русский народ, русскую культуру и всё русское», – подчеркнул Геннадий Тучин.

Экспозиции собраны в девяти вагонах. Среди экспонатов есть трофеи, вооружение и техника, которую используют в зоне СВО: средства управления, средства радиационной, химической и биологической защиты, инженерные средства.

«В двух вагонах военно-морского флота, военно-космических сил рассказано о современных кораблях и авиационных средствах, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. В рамках акции можно узнать, чем славится наша морская пехота. В то же время можно здесь увидеть и трофеи: оружие, шевроны, знаки различия», – заметил руководитель акции.

Эшелон всегда встречают радушно, подчеркнул Геннадий Тучин. «Акция очень важная, очень нужная. Самое главное, что очень много вопросов задают молодые ребята: юнармейцы, кадеты, курсанты и те, кто сейчас учится в 9-11 классах. Молодёжи очень интересно знать правду, знать о силе и мощи наших вооруженных сил», – сказал он.

Лекторы, которые в каждом вагоне рассказывают о достижениях, все так или иначе побывали в зоне специальной военной операции, уточнил Геннадий Тучин. «Они не просто рассказывают о достижениях, технике. Самое главное, что они рассказывают об ощущениях, о событиях, которые пережили сами», – заключил генерал-майор.

Напомним, поезд «Сила в правде» прибыл в Псков сегодня, 6 мая.