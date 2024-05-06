Елена Тимашова улучшила свои позиции в медиарейтинге исполнительной власти региона

17:21, 06 мая 2024, ПАИ

На шесть пунктов увеличила позиции начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти. В апреле она заняла пятое место с медиаиндексом 763. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В апреле перешёл в активную стадию очередной этап преобразования районов региона в муниципальные округа. Кроме того, в Псковской области подвели итоги конкурса территориальных общественных самоуправлений.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».