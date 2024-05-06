Елена Тимашова улучшила свои позиции в медиарейтинге исполнительной власти региона
На шесть пунктов увеличила позиции начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти. В апреле она заняла пятое место с медиаиндексом 763. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
В апреле перешёл в активную стадию очередной этап преобразования районов региона в муниципальные округа. Кроме того, в Псковской области подвели итоги конкурса территориальных общественных самоуправлений.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
Опубликован апрельский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области
Инициативу пяти районов Псковской области о преобразовании в муниципальные округа рассмотрит Собрание 7 мая