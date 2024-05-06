Псковичи могут поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в разных форматах

22:13, 06 мая 2024, ПАИ

Псковичи могут поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в разных форматах. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В 79-ю годовщину Великой Победы пройдут различные акции, посвящённые празднику: «Стена памяти», «Галерея героев». По традиции в детских садах, школах и вузах, на братских захоронениях и в учреждениях культуры пройдут памятные мероприятия и концерты.

Глава города также напомнил, что остаются считаные дни до праздника.

«Празднование Дня Победы в нашей стране и за её пределами немыслимо без акции «Бессмертный полк». Она вновь состоится в самых разных форматах. Можно напечатать портрет героя на одежде, приклеить фотографию на стекло автомобиля, сменить аватарку в социальных сетях или опубликовать рассказ о ветеране с хештегом #нашБессмертныйПолк. Способов почтить память героев своей семьи множество. Выбор за вами», – отметил Борис Елкин.