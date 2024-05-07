Священник рассказал, что делать со скорлупой освящённых пасхальных яиц

07:48, 07 мая 2024, ПАИ

Остатки пасхальных продуктов, например, скорлупа от яиц, крошки от куличей не являются чем-то сакральным, их можно смело утилизировать, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Об этом пишет РИА Новости.



«Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освящённые куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем», - сказал священник.

Он отметил, что верующие молятся и осеняют крестным знамением еду перед каждым приемом пищи, и при этом никто не задумывается, куда девать остатки недоеденных продуктов.



«Например, когда мы перед началом обеда молимся и перекрещиваем еду и людей, которые собрались за столом, мы же не задумываемся о том, что делать с остатками колбасы или какой-то другой еды. Тоже самое с яйцами и куличами. Относиться к утилизации скорлупы от яиц, каких-то крошек от кулича нужно совершенно спокойно, не думать об этом и не морочить другим голову», - добавил Волков.