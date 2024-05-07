Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Священник рассказал, что делать со скорлупой освящённых пасхальных яиц

Остатки пасхальных продуктов, например, скорлупа от яиц, крошки от куличей не являются чем-то сакральным, их можно смело утилизировать, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Об этом пишет РИА Новости.

«Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освящённые куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения. Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем», - сказал священник.

Он отметил, что верующие молятся и осеняют крестным знамением еду перед каждым приемом пищи, и при этом никто не задумывается, куда девать остатки недоеденных продуктов.

«Например, когда мы перед началом обеда молимся и перекрещиваем еду и людей, которые собрались за столом, мы же не задумываемся о том, что делать с остатками колбасы или какой-то другой еды. Тоже самое с яйцами и куличами. Относиться к утилизации скорлупы от яиц, каких-то крошек от кулича нужно совершенно спокойно, не думать об этом и не морочить другим голову», - добавил Волков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2024

День создания Вооруженных Сил России отмечают сегодня
06 мая 2024

В Великолукском районе автомобиль столкнулся с лосем
06 мая 2024

Посвящённый 100-летию Булата Окуджавы концерт пройдёт в Пскове
06 мая 2024

Псковичи могут поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в разных форматах
06 мая 2024

Фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца – от поколения к поколению» прошёл в Печорской гимназии
06 мая 2024

Концерт провели под окнами ветерана Великой Отечественной войны в Великих Луках
06 мая 2024

Михаил Ведерников и Андрей Турчак пообщались с десантниками – участниками СВО
06 мая 2024

В Себеже ушла из жизни учитель русского языка и литературы, ветеран труда Людмила Гаппазова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...