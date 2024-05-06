Посвящённый 100-летию Булата Окуджавы концерт пройдёт в Пскове

22:41, 06 мая 2024, ПАИ

Концерт, посвящённый 100-летию Булата Окуджавы, «С надеждой в будущее» пройдёт 13 мая в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Программу подготовили преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Известные стихи и песни Булата Шалвовича прозвучат в исполнении студентов 1–3-х курсов специальности «музыкальное искусство эстрады» колледжа искусств в сопровождении Григория Галковского (гитара) и Анны Сергеевой (фортепиано).

Проект «С надеждой в будущее» подготовлен при содействии Союза театральных деятелей России.

Концерт пройдёт по адресу Профсоюзная, д. 2, 1-й этаж, актовый зал. Начало в 14:00. Вход на концерт свободный.