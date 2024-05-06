Учёные предупредили о приближении Солнца к максимуму активности

23:52, 06 мая 2024, ПАИ

Учащение солнечных вспышек происходит из-за приближения звезды к предполагаемому максимуму активности, который ожидается в 2024–2026 годах. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя директора ИСЗФ СО РАН по научно-исследовательской работе Романа Васильева.

На Солнце произошли две мощные вспышки 5 мая. Ранее вспышка такого же уровня произошла 3 мая. О том, какие опасные последствия она может вызвать, читайте здесь.

У метеозависимых людей во время вспышек может болеть голова и проявляться сердечно-сосудистые заболевания, отмечают эксперты и успокаивают: вспышка не наносит серьёзного ущерба здоровью. При этом в случае плохого самочувствия специалисты рекомендуют отложить дела и отдохнуть. Кроме того, могут наблюдаться перебои в работе приборов, однако их массовый выход из строя не наблюдался.