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В этом году в Псковской области введут в эксплуатацию три новых объекта водоснабжения

В этом году в Псковской области введут в эксплуатацию три новых объекта водоснабжения, сообщили ПАИ в проектной дирекции Минстроя России.

Фото проектной дирекции Минстроя России

«В поселке Андромер Плюсского района Псковской области завершены строительно-монтажные работы водозабора и сетей водоснабжения по федпроекту «Чистая вода». На данный момент ведётся оформление документации для ввода объекта в эксплуатацию, который ожидается в течение второго квартала 2024 года. Запуск нового объекта позволит обеспечить порядка 300 жителей посёлка доступом к качественной питьевой воде, соответствующей нормативам, – рассказала заместитель руководителя проектной дирекции Минстроя России Татьяна Волкова. – В планах на 2024 год – ввести в эксплуатацию всего три объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки в Псковской области. Помимо объекта в деревне Андромер завершается строительство водозабора и станции водоподготовки в Пскове, а также ведётся реконструкция водозабора «Майский» в Печорах».

Вода из подземных источников Псковской области в силу природных особенностей отличается высокой жесткостью и минерализацией, а также повышенным содержанием железа. Кроме того, существующие водопроводные сети посёлка и скважины эксплуатировались уже порядка полувека и их износ превышал 90%.

Было принято решение построить новый водозабор и сети водоснабжения. На эти цели из федерального бюджета было направлено свыше 44 млн рублей.

Строителями выполнены демонтаж существующих водонапорных башен и водозаборных скважин, устройство новой скважины глубиной 132 м с установкой скважинного насоса, также возведено здание насосной станции водоочистки, где установлены система автоматики и оборудование для очистки воды, а также проложены подземные водопроводы от скважины до станции очистки и от станции очистки до точки подключения к существующим распределительным сетям.

В соответствии с технологической схемой очистки вода из скважин проходит механическую фильтрацию, затем озонирование для обеззараживания от токсичных примесей, далее происходит её очистка на осадочных фильтрах обезжелезивания. Перед подачей потребителям вода проходит обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Производительность станции составляет 15,3 кубометра в час.

С начала реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2019 году в Псковской области построены и реконструированы девять объектов водоснабжения и водоподготовки. В результате этого доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой, достигла 84,1%, а городского населения – 97,09%.

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