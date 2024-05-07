Россиянам рассказали о пользе чабреца

13:41, 07 мая 2024, ПАИ

Чабрец обладает лечебными свойствами и широко используется в народной медицине, косметологии и кулинарии, пишет «Газета.ру» со ссылкой на врача-эндокринолога и нутрициолога Наталью Петрову.

В чабреце содержатся витамины А, С, К и группы В, а также никотиновая и фолиевая кислоты, а также молибден, марганец, медь, железо, пояснила врач.

Витамины А и С поддерживают иммунную систему и способствуют здоровью кожи, а витамин К нужен для здоровья костей и нормального свёртывания крови. Железо – для поддержания энергетического обмена, магний – для работы нервной системы и мышц, калий – для регулировки баланса жидкости в организме, цинк – для здоровья кожи.

Кроме того, растение используют для приготовления домашних уходовых средств, массажа и в ароматерапии.

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