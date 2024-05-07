Студенты благоустроили Дедовичи к 9 Мая

17:04, 07 мая 2024, ПАИ

Студенты Дедовичского многопрофильного техникума благоустроили посёлок к Дню Победы, пишет газета «Коммуна».

Студенты покрасили бордюры и скамейки на площади Советов, а также помогли погрузить в машины спиленные ветви деревьев и сухостой.

Ранее сообщалось, что псковичи смогут принять участие в различных патриотических акциях ко Дню Победы, а 13 мая в Пскове пройдёт Молодёжный бал Победы.