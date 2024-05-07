Студенты благоустроили Дедовичи к 9 Мая
Студенты Дедовичского многопрофильного техникума благоустроили посёлок к Дню Победы, пишет газета «Коммуна».
Студенты покрасили бордюры и скамейки на площади Советов, а также помогли погрузить в машины спиленные ветви деревьев и сухостой.
Ранее сообщалось, что псковичи смогут принять участие в различных патриотических акциях ко Дню Победы, а 13 мая в Пскове пройдёт Молодёжный бал Победы.
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07 мая 2024
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