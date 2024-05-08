90% нарушений пользования землёй в Псковской области связаны с сорными растениями и борщевиком

14:10, 08 мая 2024, ПАИ

90 % нарушений пользования землёй в Псковской области связаны с сорными растениями и борщевиком, сообщила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ирина Апанасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Общая площадь земель сельхозназначения в Псковской области составляет порядка 2,4 млн гектаров, из этого объёма более 50 % – угодья (пашни, луга, сенокосы, пастбища).

«Угодья нужно постоянно обрабатывать. Ведомство занимается выявлением земель, которые не используются по назначению: раньше эти земли использовались хозяйствами, а после передачи в собственность правообладателям они зарастают и теряют своё качество. Такие нарушения выявляются ежедневно. 90 % из них связано с зарастанием сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. Остальные 10 % – это загрязнение участков отходами производства, бытовыми отходами или отходами жизнедеятельности», – отметила Ирина Апанасова.

Неблагополучные территории равномерно распределены по области. «Очень много земель сельхозназначения приобретены собственниками с инвестиционными целями. Они не планировали использовать эти земли для производства сельхозпродукции, а приобретали как инвестиции в будущее и не используют их сегодня. Когда такие земли выявляются, применяются штрафные санкции», – подчеркнула гостья медиацентра.

При этом основная деятельность Россельхознадзора направлена на профилактику. Сотрудники ведомства отправляют предостережения и проводят профилактические визиты.