100-летнюю участницу Великой Отечественной войны из Великих Лук с наступающим Днём Победы поздравил глава района

08:17, 08 мая 2024, ПАИ

С наступающим Днём Победы 100-летнюю участницу Великой Отечественной войны Марию Дмитриевну Сизову поздравил глава Великолукского района Алексей Кузьмин. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«С наступающим Днём Победы! Желаю вам всего самого хорошего и светлого. Спасибо за то, что мы живём, растим наших детей, это ваша заслуга – тех, кто воевал, кто отдавал свои жизни за эту победу. Здоровья вам!» – поздравил Алексей Кузьмин Марию Дмитриевну.

Мария Сизова родилась в деревне Терехи Новостроевского сельского совета Куньинского района Псковской губернии. Когда началась война, она сдавала выпускные экзамены в Великолукский ФАП.

5 июля 1942 года Мария Дмитриевна приняла военную присягу и была зачислена медсестрой в 7-й пехотный полк 24-й железной дивизии второго формирования. Эта войсковая часть вела бои на Калининградском фронте по овладению Великих Лук на Ступинской высоте. Осенью 1942-го дивизия была переброшена под Сталинград на Донской фронт, а в январе Марию Сизову тяжело ранили. Мария Дмитриевна награждена медалью «За оборону Сталинграда».

Ранее, в преддверии Дня Победы, под окнами Марии Дмитриевны городской Дом культуры имени Ленина устроил концерт.