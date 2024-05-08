Два человека погибли при пожарах в Псковской области за двое суток

09:51, 08 мая 2024, ПАИ

Два человека погибли при пожарах в Псковской области за двое суток. Всего в регионе произошли один ландшафтный и четыре техногенных пожара, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пал травы произошёл 7 мая в Псковском районе. Огонь охватил землю площадью 1,5 гектара.

В 15:22 сгорела хозпостройка в переулке Заслонова в Невеле. От огня спасли жилой дом, гараж и дровяник. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электроприбора внутри хозпостройки.

В 23:10 сгорел жилой дом в деревне Хитово Гдовского района. При пожаре погиб 51-летний мужчина. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

8 мая в 00:15 сгорел жилой дом на улице Пушкина в Новоржеве. При тушении был обнаружен погибшим 64-летний мужчина. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. Спасён жилой дом.

В 2:20 на улице Островской в Палкино в бесхозном строении из-за неосторожного обращения с огнём сгорел матрац. От возгорания спасено одно строение.