Публикуем фото с места пожара в Новоржеве, где погиб мужчина
Фото с места пожара в Новоржеве, где погиб мужчина, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Напомним, возгорание в жилом доме произошло сегодня, 8 мая, в 00:15 на улице Пушкина. При тушении был обнаружен погибшим 64-летний мужчина. Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
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