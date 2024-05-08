Публикуем фото с места пожара в Новоржеве, где погиб мужчина

11:39, 08 мая 2024, ПАИ

Фото с места пожара в Новоржеве, где погиб мужчина, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, возгорание в жилом доме произошло сегодня, 8 мая, в 00:15 на улице Пушкина. При тушении был обнаружен погибшим 64-летний мужчина. Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении.