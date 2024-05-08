Публикуем фото с места гибели мужчины при пожаре в Гдовском районе
Фото с места пожара в Гдовском районе, где был обнаружен погибшим мужчина, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Напомним, 7 мая в 23:10 возгорание произошло в жилом доме в деревне Хитово. При пожаре погиб 51-летний мужчина. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
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