Публикуем фото с места гибели мужчины при пожаре в Гдовском районе

10:51, 08 мая 2024, ПАИ

Фото с места пожара в Гдовском районе, где был обнаружен погибшим мужчина, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, 7 мая в 23:10 возгорание произошло в жилом доме в деревне Хитово. При пожаре погиб 51-летний мужчина. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.