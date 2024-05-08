Накануне Дня Победы гимназисты поздравили ветеранов из Опочки
Накануне празднования Дня Победы учащиеся гимназии А. Д. Петрова из Опочки поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, пишет газета «Красный маяк».
Цветы и открытки вручили Виктору Павловичу Парамонову и Петру Васильевичу Васильеву. Учащиеся прочитали ветеранам стихи о войне и победе, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия и мира.
Ранее сообщалось, что под окнами ветерана из Великих Лук провели концерт.
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