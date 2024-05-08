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Накануне Дня Победы гимназисты поздравили ветеранов из Опочки

Накануне празднования Дня Победы учащиеся гимназии А. Д. Петрова из Опочки поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, пишет газета «Красный маяк».

Накануне Дня Победы гимназисты поздравили ветеранов из Опочки. Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Цветы и открытки вручили Виктору Павловичу Парамонову и Петру Васильевичу Васильеву. Учащиеся прочитали ветеранам стихи о войне и победе, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия и мира.

Ранее сообщалось, что под окнами ветерана из Великих Лук провели концерт.

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