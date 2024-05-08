Накануне Дня Победы гимназисты поздравили ветеранов из Опочки

13:31, 08 мая 2024, ПАИ

Накануне празднования Дня Победы учащиеся гимназии А. Д. Петрова из Опочки поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, пишет газета «Красный маяк».

Цветы и открытки вручили Виктору Павловичу Парамонову и Петру Васильевичу Васильеву. Учащиеся прочитали ветеранам стихи о войне и победе, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия и мира.

Ранее сообщалось, что под окнами ветерана из Великих Лук провели концерт.