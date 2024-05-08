Псковский эксперт рассказала о полумиллионных штрафах за неправильный навоз

16:24, 08 мая 2024, ПАИ

За использование в качестве удобрения свежего навоза можно получить штраф до 600 тысяч рублей, сообщила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ирина Апанасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Свежий навоз непригоден для внесения в почву, так как в нём могут находиться болезнетворные бактерии, патогены или гельминты. Поэтому перед внесением в почву его необходимо обеззаразить», – отметила спикер.

Существует два способа обеззараживания навоза. Первый способ заключается в выдержке, или перегнивании. При этом перегнивать навоз должен не менее полугода. Только после этого он будет считаться безопасным для применения в качестве удобрения. Если ждать нет времени, то можно применить специальные бактерии, которые убивают паразитов и делают навоз безопасным для использования.

При этом за использованием именно обеззараженного навоза в сельском хозяйстве следит Россельхознадзор, а тех, чей навоз не подходит по качеству, ждёт штраф.

Для должностных лиц он составит от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых – от 50 до 60 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 до 350 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф увеличится и достигнет для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей – от 60 до 70 тысяч рублей, для юрлиц – от 350 до 450 тысяч рублей.

Если действия по несоблюдению требований привели к причинению вреда здоровью людей, окружающей среде и к возникновению эпидемии, то штраф для должностных лиц составит от 50 до 60 тысяч рублей, для ИП и самозанятых – от 80 до 90 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 до 600 тысяч рублей.