Михаил Ведерников почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

15:03, 08 мая 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в преддверии Дня Победы почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В Троицком соборе глава региона поставил свечу в память о тех, кто отдал свои жизни во имя мирного будущего.

«У большинства из нас родители, дедушки или бабушки с оружием в руках защищали нашу Родину от самого страшного врага в истории. У многих в роду были люди, которые лицом к лицу столкнулись со зверствами фашистов, выжили, и затем принимали участие в восстановлении городов и посёлков. Подвиг великого поколения победителей никогда не будет забыт. Будем достойны их славы и памяти», – отметил Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

О мероприятиях, которые пройдут в День Победы в Пскове, читайте по ссылке.