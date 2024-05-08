День Великой Победы: как будут праздновать 9 Мая в Пскове

13:48, 08 мая 2024, ПАИ

9 Мая псковичи, как и все жители России, будут праздновать День Победы. Это день радости со слезами на глазах, когда отдают дань памяти ветеранам и вспоминают павших героев. Как в Пскове в 2024 году отметят 9 Мая, читайте в нашем материале.

Концерты и музыкальные представления

Жителей и гостей города ожидает музыкальная программа оркестра Псковского спецназа. С 12:00 до 12:15 он будет на площади Ленина, с 13:00 до 13:15 – в Детском парке, с 14:00 до 14:15 – в Финском парке, с 15:00 до 15:15 – в сквере Пограничников, с 16:00 до 16:15 – возле Рижской гостиницы.

Кроме того, псковичам будет представлена танцевальная программа студентов и учащихся Псковского областного колледжа искусств. Она также будет проходить точечно на различных площадках города. С 13:00 до 13:15 её можно будет увидеть в сквере 60-летия Великого Октября, с 13:45 до 14:00 – в амфитеатре на набережной реки Великой (спуск от улицы Профсоюзной), с 14:30 до 14:45 – в амфитеатре Детского парка, с 15:15 до 15:30 – в Финском парке на площадке у Троицкого моста, с 16:00 до 16:15 – в сквере Пограничников.

С 13:00 до 18:00 коллектив «Голубые молнии» совместно с военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны.

В 12:00 в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) состоится концертная программа с участием детских творческих коллективов «День Победы – это значит, нет войны!» Пригласительные билеты можно взять на посту охраны ГКЦ.

После этого, в 14:00, в Доме офицеров псковичам будет представлена праздничная концертная программа «Победа в сердцах поколений».



Фото: ГКЦ



Фото: ГКЦ



Фото: ГКЦ





В 15:00 гости смогут увидеть ещё один концерт «Великая Победа – великий народ!». Он состоится в Городском культурном центре Пскова. В 17:00 также на площадке ГКЦ состоится спектакль молодёжного театра «Фонарь» «Завтра была война». Пригласительные билеты можно взять на посту охраны ГКЦ.

В 18:00 на площадке Дома офицеров состоится большой праздничный концерт «Знамя Победы – знамя свободы».

С 18:00 до 19:30 псковичи на набережной реки Великой смогут увидеть полёты ассоциации парапланеристов Псковской области.

Выставки и экспозиции

В честь Дня Победы любой желающий сможет бесплатно посетить экспозицию главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Также псковичи могут посетить праздничную программу в комплексе «Двор Постникова». С 11:00 до 14:00 жителей и гостей Пскова приглашают принять участие в акции «Читающий город». С 11:00 до 16:00 псковичам будут предоставлены работы тематических площадок. Посетители смогут изготовить «Письмо на фронт» времён Великой Отечественной войны, принять участие в мастер-классе «Гвоздика Победы» и создать цветок из бумаги, а также поиграть в подвижные игры XX века во дворе музея.

С 14:00 до 15:15 Псковский музей организует семейный просмотр советского художественного фильма-комедии о Великой Отечественной войне «Крепкий орешек» 1967 года. А с 16:00 до 18:00 пройдёт акция для военнослужащих по призыву «Музей солдату».

Ещё одна выставка, которую могут посетить псковичи, разместилась в Детском парке Пскова. Она посвящена 30-летию Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» и организованного поиска на территории Псковской области.

Кроме того, в детской экологической библиотеке «Радуга» будет представлена выставка «Родословная победы: из семейных архивов читателей. Там же будет организовано создание праздничного интерактивного плаката и работа кинозала. Посетить библиотеку можно будет с 11:00 до 14:00.

Активности

В 12:00 (регистрация участников начнётся в 11:00) на стадионе «Машиностроитель» состоится Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы». Участникам необходимо будет отжаться от земли столько раз, сколько дней минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Также у псковичей есть возможность принять участие в квесте «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Маршрут включает шесть адресных точек, при прохождении которых нужно найти все мемориальные доски, посвящённые героям Великой Отечественной войны. По ходу игры участники будут узнавать исторические факты о героях и улицах, названных в их честь, а также отвечать на вопросы и решать головоломки.

Подробнее об акциях в честь Дня Победы, в которых можно принять участие, читайте по ссылке.