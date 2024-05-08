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Общество

Более 60 тысяч тюльпанов украсят Псков в следующем году

Более 65 тысяч луковиц тюльпанов высадят в Пскове этой осенью. Зацветут растения в апреле-мае 2025 года. Информация о заключении контракта на работы размещена на портале госзакупок.

Более 60 тысяч тюльпанов украсят Псков в следующем году. Фото: ПАИ

Согласно проектной документации, город украсят красные, белые, светло-розовые, тёмно-розовые и фиолетовые растения. Перед высадкой подрядчик тщательно отсортирует посадочный материал, подготовит почву и внесёт минеральные удобрения.

Где высадят тюльпаны:

  • Сквер у Дома Советов (в границах улиц: Гоголя, Некрасова, Октябрьского проспекта);
  • Цветник на пл. Победы у стелы «Город воинской славы»;
  • Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату (в границах улиц Кузнецкой, Советской, Калинина);
  • Зелёная зона у администрации города Пскова (у д. 22 на ул. Некрасова);
  • Ботанический сад (в границах улиц Кузнецкой, Советской, Октябрьского пр., крепостной стены);
  • сквер на площади Ленина (у памятного знака памяти жертв фашистской оккупации города Пскова в 1941 году);
  • Дендропарк (парк у Мирожского монастыря);
  • Зелёная зона на Октябрьском пр. (нечётная сторона) от ул. Некрасова до ул. Гоголя;
  • Детский парк (в границах Октябрьского пр., ул. Советской, ул. Некрасова;
  • Клумба на пл. Героев-десантников (пересечение ул. Кузнецкой и ул. 128-й Стрелковой Дивизии).
  • Зелёная зона у д.№ 13 на ул. Пушкина (драмтеатр им. А. С. Пушкина);
  • Цветник у дома №15 на Октябрьском пр.;
  • Зелёная зона у дома № 1 на ул. Ленина («Место встречи»);
  • Круглая клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе;
  • Воинское захоронение на ул. Юбилейной в г. Пскове (ул. Юбилейная у д. 59);
  • Парковая зона у Дома офицеров (в границах улиц Юбилейной, Комдива Кирсанова, Молодова);
  • Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе у д. 92);
  • Сквер у гостиницы «Рижская»;
  • Сквер Павших Борцов.

Ранее сообщалось, что в этом году в Пскове будет высажено более 200 тысяч цветов. Так, клумбы города украсят петунии, бегонии, фиалки, бархатцы, крестовник, колеус, целозия, цинния, агератум, дихондра, алиссум, портулак, остеоспермум, нивяник и тюльпаны.

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Более 60 тысяч тюльпанов украсят Псков в следующем году

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