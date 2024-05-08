Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Останки погибшего советского лётчика с почестями перезахоронили в Псковской области

Останки лётчика Павла Кушкова, погибшего в 1944 году в небе над Смертным озером Новосокольнического района, предали земле на братском захоронении в деревне Маево, сообщает портал Luki-News.

Останки погибшего пилота советского истребителя Як-9Т с почестями перезахоронили в Новосокольническом районе. Фото здесь и далее: Luki-News

«В 2022 году мы стали производить подъём. Сразу же были обнаружены после недельной работы размыва грунта на глубине пяти метров останки лётчика, но не могли определить кто, пока мы не подняли какие-то номера, по чему можно было бы восстановить фамилию и имя лётчика. В 2022 году, в сентябре, ещё раз делали запрос в Министерство обороны, нам ещё раз выделили водолазов, они нам помогли, подняли уже номера, и по этим номерам мы определили, что это лётчик Кушков», – рассказал заместитель командира отряда «Поиск» города Новосокольники Дмитрий Савельев.

Новость о том, что останки удалось идентифицировать, обрадовала поисковиков, а также племянницу лётчика Алевтину Семёнову. На протяжении долгих лет она вместе с семьёй пыталась найти хоть какую-то информацию о родственнике.

«Предали его земле... Это такая радость за то, что он стал не безымянный, а именно вот упокоил свою душу. Я такого не ожидала. Низкий всем поклон за то, что его нашли, за то, что все это организовали», – подчеркнула Алевтина Семёнова.

Проститься с советским воином пришли учащиеся местной школы, юнармейцы, представители районной администрации и ветераны.

Напомним, что в июне 2022 года в Новосокольническом районе в Смертном озере нашли останки лётчика из сбитого во время Великой Отечественной войны самолёта Як-9Т. Поисковые работы велись два года. Задача подъёма Як-9Т была непростой, так как ситуацию осложняла глинистая почва. По номеру двигателя эксперты смогли установить тип самолёта, а также личность бойца, который погиб в ходе несения службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 мая 2024

По поручению президента Михаил Ведерников вручил орден Пирогова Марине Гаращенко
08 мая 2024

Автопробег в честь 79-летия Великой Победы прошёл в Палкино
08 мая 2024

Какие праздничные мероприятия состоятся в Псковской области в День Победы
08 мая 2024

Могилу советского солдата привели в порядок в Новосокольническом районе
08 мая 2024

Депутаты Псковской городской Думы возложили цветы к местам массовых захоронений воинов
08 мая 2024

Евгений Васильев – о вступлении Владимира Путина в должность президента: С таким лидером граждане могут чувствовать себя уверенно
08 мая 2024

Останки погибшего советского лётчика с почестями перезахоронили в Псковской области
08 мая 2024

Цветы в память о не вернувшихся с полей Великой Отечественной возложили в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...