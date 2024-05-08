Останки погибшего советского лётчика с почестями перезахоронили в Псковской области

17:21, 08 мая 2024, ПАИ

Останки лётчика Павла Кушкова, погибшего в 1944 году в небе над Смертным озером Новосокольнического района, предали земле на братском захоронении в деревне Маево, сообщает портал Luki-News.

«В 2022 году мы стали производить подъём. Сразу же были обнаружены после недельной работы размыва грунта на глубине пяти метров останки лётчика, но не могли определить кто, пока мы не подняли какие-то номера, по чему можно было бы восстановить фамилию и имя лётчика. В 2022 году, в сентябре, ещё раз делали запрос в Министерство обороны, нам ещё раз выделили водолазов, они нам помогли, подняли уже номера, и по этим номерам мы определили, что это лётчик Кушков», – рассказал заместитель командира отряда «Поиск» города Новосокольники Дмитрий Савельев.

Новость о том, что останки удалось идентифицировать, обрадовала поисковиков, а также племянницу лётчика Алевтину Семёнову. На протяжении долгих лет она вместе с семьёй пыталась найти хоть какую-то информацию о родственнике.

«Предали его земле... Это такая радость за то, что он стал не безымянный, а именно вот упокоил свою душу. Я такого не ожидала. Низкий всем поклон за то, что его нашли, за то, что все это организовали», – подчеркнула Алевтина Семёнова.

Проститься с советским воином пришли учащиеся местной школы, юнармейцы, представители районной администрации и ветераны.

Напомним, что в июне 2022 года в Новосокольническом районе в Смертном озере нашли останки лётчика из сбитого во время Великой Отечественной войны самолёта Як-9Т. Поисковые работы велись два года. Задача подъёма Як-9Т была непростой, так как ситуацию осложняла глинистая почва. По номеру двигателя эксперты смогли установить тип самолёта, а также личность бойца, который погиб в ходе несения службы.