Праздничный марафон в честь Дня Победы в прямом эфире проведет телеканал «Первый Псковский»

16:26, 08 мая 2024, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» в честь Дня Победы в прямом эфире проведет трехчасовой праздничный марафон. Трансляция начнется 9 мая в 13:00 мск.

В прямом эфире в выездной студии «Первого Псковского» побывают десятки гостей – известные псковские политики, общественники, ветераны, спортсмены, которые поделятся историями своих героев. В марафоне живым звуком прозвучат песни военных лет в исполнении псковских музыкантов.

Прямая трансляция будет вестись в эфире телеканала «Первый Псковский», в официальной группе канала в «ВКонтакте», а также в группе Псковского агентства информации в ВК.