Евгений Васильев – о вступлении Владимира Путина в должность президента: С таким лидером граждане могут чувствовать себя уверенно

17:23, 08 мая 2024, ПАИ

Церемонию инаугурации Владимира Путина прокомментировал депутат Псковской городской Думы, главный внештатный спортивный врач Псковской области Евгений Васильев.

«Состоялось историческое событие в жизни нашей страны – Владимир Путин вступил в должность президента России. Торжественная церемония прошла в Кремле. Несмотря на многочисленные действия врагов, по Божьему промыслу Россия крепнет и становится сильнее. С таким лидером граждане могут чувствовать себя уверенно, а силы и энергия на новые свершения, подвиги и победы только прибавляются», – подчеркнул Евгений Васильев.

Он отметил, что ясно видит свою задачу – «здесь и сейчас не подвести нашего президента, а вверенное мне дело выполнять достойно и профессионально».

Владимир Путин вступил в должность президента России 7 мая 2024 года. Он в пятый раз избирается главой государства при поддержке подавляющего большинства избирателей.