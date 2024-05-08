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Общество

Утверждена концепция реконструкции привокзальной железнодорожной площади Пскова

Концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в Пскове утвердил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 8 мая. Итоговую версию будущего проекта губернатору представили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и глава города Пскова Борис Елкин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Утверждена концепция реконструкции привокзальной железнодорожной площади Пскова. Фото: ПАИ

Решение о реконструкции привокзальной площади было принято год назад. Несколько раз концепция претерпевала изменения. Проект должен отвечать требованиям безопасности. Кроме того, здание входит в число объектов культурного наследия региона, поэтому высокую значимость играет и его внешний вид.

Согласно проекту, предполагается перенос городского автовокзала на площадку железнодорожного вокзала с последующим объединением двух транспортных узлов. Начать реконструкцию планируется с организации просторной парковки для частного транспорта встречающих и провожающих граждан, которая будет располагаться на площадке слева от вокзала, за нынешним остановочным комплексом. На территорию железнодорожного вокзала по новым правилам сможет заезжать только общественный, туристический и специальный транспорт.

Утверждена концепция реконструкции привокзальной железнодорожной площади Пскова. Фото: правительство Псковской области

На площади будут организованы две посадочные площадки. Первая предназначена для остановок общественного транспорта. Она останется, как и раньше, на том же месте. Однако павильон запланировано модернизировать, а прилегающую территорию – облагородить. Для посадки и высадки пассажиров туристических автобусов будет оборудована вторая площадка. Площадь тоже ждёт преобразования. Парковую зону планируется расширить.

Кроме того, ранее в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) глава Пскова Борис Елкин отметил, что проект начнётся именно с обустройства парковки. На привокзальной площади во время отъезда или приезда поездов и «Ласточек» нередко образуется неразбериха.

«Учитывая, что город туристический, хочется, чтобы ситуация здесь была всё-таки упорядочена. Это въездные ворота в город, которые должны быть безопасны и красивы», – подчеркнул глава города.

Ларьки с привокзальной площади, возможно, тоже уберут.

Зона пригородного и междугороднего сообщения расположится обособленно в правой части от здания вокзала. Региональные власти совместно с профильным комитетом сейчас прорабатывают организацию транзитного движения маршрутов городских автобусов на территории железнодорожного вокзала.

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