В Пыталовском муниципальном округе традиционно проходят концерты для ветеранов во дворах их домов
В Пыталовском муниципальном округе традиционно во дворах многоквартирных домов города и на селе проходят концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.
«Артисты, соседи, просто прохожие, односельчане приветствовали и поздравляли Прокофьеву Тамару Сергеевну, Безменова Николая Гавриловича и Жукову Марину Павловну. Сегодня для ветеранов звучали песни военных лет, им вручали цветы, открытки и подарки. В ответ – тёплые слова благодарности за внимание и пожелания мира нашей стране», – говорится в сообщении.
Напомним, в Псковской области пройдёт ряд акций в честь годовщины Великой Победы. В частности, в разных форматах пройдёт ежегодная акция «Бессмертный полк».
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