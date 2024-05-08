В Пыталовском муниципальном округе традиционно проходят концерты для ветеранов во дворах их домов

21:14, 08 мая 2024, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе традиционно во дворах многоквартирных домов города и на селе проходят концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

«Артисты, соседи, просто прохожие, односельчане приветствовали и поздравляли Прокофьеву Тамару Сергеевну, Безменова Николая Гавриловича и Жукову Марину Павловну. Сегодня для ветеранов звучали песни военных лет, им вручали цветы, открытки и подарки. В ответ – тёплые слова благодарности за внимание и пожелания мира нашей стране», – говорится в сообщении.

Напомним, в Псковской области пройдёт ряд акций в честь годовщины Великой Победы. В частности, в разных форматах пройдёт ежегодная акция «Бессмертный полк».